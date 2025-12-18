RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania e Benevento, sprint avvincente”

“Il titolo di campione d’inverno rappresenta un buon viatico per sperare nella promozione diretta: lo dicono i dati delle ultime dieci stagioni in Serie C dove ventidue delle trenta squadre che hanno vinto il campionato sono state capoliste al termine del girone di andata. Nel torneo attuale il primato di metà stagione l’ha conquistato con tre turni di anticipo il Vicenza, leader del girone A, mentre per quanto riguarda gli altri due raggruppamenti concorrono Ravenna e Arezzo, ai primi due posti del girone B, nonchè Catania e Benevento, che occupano il podio più alto del girone C: a una giornata dal giro di boa non resta che attendere l’ultimo impegno dell’anno per sapere come finirà aspettando la ripartenza nel 2026”, riporta il Corriere dello Sport.

In merito al raggruppamento C, “siciliani e campani appaiati in testa con un margine di tre lunghezze sulla Salernitana contro cui hanno vinto i rispettivi confronti diretti casalinghi: 2-0 il 19 ottobre e 5-1 il primo dicembre. Gli etnei si sono imposti anche nella sfida coi sanniti lo scorso 26 ottobre vincendo 1-0 al “Massimino”. Viceversa il Benevento ha dalla sua la migliore differenza reti della categoria: +25. Nell’immediato si preannuncia dunque uno sprint avvincente tra le prime della classe. Tre vittorie di fila e 241’ senza subire reti per i giallorossi di Antonio Floro Flores che domani affronteranno in trasferta il Cerignola imbattuto da 6 gare. Domenica, invece, i rossazzurri di Toscano ospiteranno l’Atalanta Under 23 che fuori casa ha fatto risultato 4 volte: di contro non ha mai preso gol tra le mura amiche il Catania che, in 9 gare, ha infilato 8 successi e un pari segnando 20 reti”, si legge.

