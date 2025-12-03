RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania in testa ma con i cerotti. Stiramento per Donnarumma”

“In testa ma con i cerotti. Il Catania non riesce a godersi fino in fondo il primato in solitaria a seguito dell’ennesima tegola caduta sulla testa del tecnico Mimmo Toscano. Anzi, se proprio dobbiamo dirla tutta di tegole ne sono cadute diverse”, riporta il Corriere dello Sport con riferimento alle numerose defezioni. “La squalifica di Di Tacchio in primo luogo, ma pure l’infortunio di Donnarumma (stiramento che dovrebbe tenerlo fuori dal campo per circa 15 giorni) che va ad allungare l’elenco degli infortunati ormai di lungo corso: Salvatore Aloi, Ardijan Chilafi (per entrambi stagione finita), Enmmanuele Cicerelli (non meno di 3 mesi fermo), Manuel Martic (rientro nel 2026), Mario Ierardi (rientro nel 2026), Simone Pieraccini e Alessandro Raimo“, si legge.
“Per questi ultimi due il campo appare sempre più vicino, specialmente per Raimo che, secondo i bene informati, potrebbe addirittura tornare in campo per una manciata di minuti già venerdì sera contro il Crotone. Il ragazzo ha bruciato i tempi di recupero ma questo non significa che possa essere rischiato in una gara complicata come quella contro i rossoblù pitagorici, i quali, fra le altre cose, hanno già battuto il Catania, per quanto di misura, nella prima gara ufficiale della stagione, questa estate in Coppa Italia”, riporta l’articolo di Concetto Mannisi.
