RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania, vittoria meritata nella serata più difficile”

“Nella serata più difficile della stagione, costretto a fare i conti con almeno otto assenze pesanti, il Catania batte il Crotone e dimostra di meritare ampiamente la vetta della classifica. Non è stata una passeggiata ma la vittoria è meritata sotto tutti i profili”, riporta il Corriere dello Sport.

Il Crotone “parte subito forte dimostrando intraprendenza e carattere ma il Catania si difende con lucidità e determinazione. Poi, quasi per caso, gli etnei riescono a uscire dal guscio e a conquistare un corne: Jimenez pesca in mezzo all’area Lunetta, che prova a battere Marelli; la risposta del portiere calabrese c’è, ma Corbari è ben appostato e pesca il jolly. Il Crotone sembra accusare il colpo. Manovra più o meno come sa, cerca tanto Gomez e Maggio, ma non riesce mai a rendersi pericoloso eccezion fatta per un’occasione in cui è Allegretto a innescare proprio Maggio: Dini c’è”.

Nella ripresa il Catania continua a difendere con ordine e realizza il raddoppio. “Su break a centrocampo, D’Ausilio trova il corridoio giusto per Lunetta, che corre e lascia partire il sinistro su cui Merelli non sembra impeccabile: 2-0. Il Crotone prova a rimettere la partita in piedi ma senza scoprirsi troppo. E questo fa nel complesso il gioco del Catania, che rischia solo su un’uscita fuori tempo di Dini al 25’: la conclusione di Ricci a porta vuota è lontana dal bersaglio. Poi quasi più niente fino alla fine. il Catania sorride in vetta alla classifica”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***