RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Ex, Pellè il giramondo del calcio. Marino e Zenga, panchine felici a Catania e sfortunate a Crotone”

Il Corriere dello Sport riserva uno spazio ad alcuni doppi ex di Catania e Crotone. Vedi Graziano Pellè, “un giramondo del calcio, l’attaccante nato in Puglia che nell’estate 2016 divenne il centravanti titolare della Nazionale di Antonio Conte agli Europei in Francia”. In carriera Pellè ha indossato “dieci maglie di club diverse”. L’attaccante ha costruito la sua carriera tra Italia, Olanda, Inghilterra e Cina. Nel suo percorso ha toccato anche la Sicilia e la Calabria. Nel gennaio 2005 il Lecce lo cedette in prestito al Catania in Serie B, faticando però a trovare spazio. In totale 15 presenze e nessun gol. Le cose andarono meglio a Crotone, dove Pellè sbarcò ancora in prestito a gennaio 2006 dopo un breve ritorno alla base a Lecce. Andò a segno 5 volte con Gian Piero Gasperini in panchina su 17 presenze, sempre in cadetteria.

Tra gli ex allenatori ad avere allenato sia il Catania che il Crotone viene citato Egizio Rubino. “Siracusano di orgini, viene chiamato Egizio proprio perchè il 19 ottobre 1919 nasce al Cairo”. Con il Catania ottiene le soddisfazioni maggiori, conquistando due promozioni, la prima in Serie A nel 1969-70 e la seconda in B nel 1974-75. Ha allenato il Crotone in Interregionale nel 1957-58. “Non hanno lasciato il segno invece Mario Russo e Franco Gagliardi”, si legge.

“Pasquale Marino e Walter Zenga rappresentano due capitoli distinti ma complementari nella storia recente di Catania e Crotone. Marino nel 2005 porta a Catania una filosofia calcistica fondata su possesso, aggressione alta e sviluppo armonico delle trame offensive. Il suo calcio propositivo trasforma la squadra in un laboratorio di grande freschezza. Ottiene la storia promozione in Serie A nel 2006 per poi guidare la squadra nella massima categoria nella stagione successiva. Zenga arriva a Catania nell’aprile 2008 sostituendo Silvio Baldini e imprime immediatamente la sua impronta carismatica: organizza la squadra con pragmatismo, valorizza l’intensità e costruisce un gruppo capace di lottare su ogni campo”, centrando da subito una salvezza insperata e la stagione successiva in anticipo.

A Crotone entrambi trovano contesti più complessi. Zenga fallisce l’obiettivo della permanenza in A dimettendosi a fine stagione. Marino è ancora più sfortunato, subentra all’esonerato Francesco Modesto a fine ottobre 2021 col Crotone terzultimo in B e dopo un pareggio e 6 sconfitte, di cui 5 consecutive, viene esonerato nell’arco di meno di un mese e mezzo.

