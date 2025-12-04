RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Serie C, gol partendo dalla panchina. Lunetta tra i più prolifici”

“Merita sempre un elogio chi segna partendo dalla panchina: su 464 gare di campionato disputate finora in Serie C sono stati 169 i giocatori che hanno centrato il bersaglio per un totale di 205 gol”, riporta il Corriere dello Sport nell’articolo a firma di Antonio Galluccio. A proposito dei gol “dalla panchina”, nel girone C di Serie C il jolly del Catania Gabriel Lunetta si colloca al secondo posto con le 3 reti messe a segno contro Foggia, Monopoli e Cosenza. Metà dei gol siglati dal calciatore rossazzurro fanno dunque riferimento a gare nelle quali è entrato sul rettangolo verde in corso d’opera. Primato nel raggruppamento meridionale per l’ex attaccante del Catania Michele Emmausso a quota 5. Meglio di Lunetta nella speciale classifica dei tre gironi di terza serie hanno fatto anche Mattia Minesso (Arzignano), Nicola Rauti (Vicenza) e Mario Ravasio (Arezzo), tutti con 4 gol dopo 16 giornate.

