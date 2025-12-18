RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Il Catania non può piangersi addosso, deve approfittare dell’aria di casa”

“La ferita si avverte ancora e ora appare difficile da rimarginarsi. Anche perché alla storia dei due gol annullati a Potenza il Catania deve aggiungere pure il giallo rimediato da capitan Di Gennaro, che è così andato puntualmente in squalifica. Ora, se è vero che per quel che riguarda il fronte d’attacco la squadra rossazzurra ha di che scialare, tanto è vero che si sta ovviando persino all’infortunio di un atleta del calibro di Cicerelli, a centrocampo e pure in difesa la coperta comincia a essere corta. Anche e soprattutto in coincidenza di un numero di infortuni sostanzioso con cui la squadra di Mimmo Toscano ha dovuto fare i conti nella parte iniziale e in questo momento della stagione”, riporta il Corriere dello Sport.

“Cosa vuol dire tutto questo? Che contro l’Atalanta Under 23, pericolosa per la sua imprevedibilità, gli etnei andranno con gli uomini contati. E meno male che a Potenza si è tornato a vedere Simone Pieraccini, che dovrebbe prendere il posto di Di Gennaro. In mezzo ai tre di difesa, oppure largo a destra? E a quel punto al centro giocherebbe Allegretto o Toscano chiederebbe a Quaini di arretrare di qualche metro, inserendo in mezzo Corbari fin dal primo minuto? E’ un bel dilemma, per il tecnico rossazzurro, che potrebbe non voler cambiare nulla in un centrocampo ormai rodato, ma col rischio di opporre all’Atalanta una retroguardia forse un pizzico inesperta. Vedremo in settimana. Certo è che oggi il Catania non può piangersi addosso e deve necessariamente approfittare dell’aria di casa per sgasare l’ennesima volta e provare a staccarsi dal Benevento, che giocherà in anticipo col Cerignola e non è detto che andrà incontro a una passeggiata”, si legge.

