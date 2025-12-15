lunedì, 15 Dicembre 2025
RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Potenza, capolavoro di resistenza. Il Catania reclama per una direzione arbitrale non all’altezza”

Così il Corriere dello Sport, nell’articolo di Alfonso Pecoraro, sul pareggio maturato allo stadio ‘Alfredo Viviani’ tra Potenza e Catania: “Capolavoro Potenza che in 10 uomini per 91’ (recuperi compresi) ferma la corsa del Catania grazie a una prestazione esemplare in termini di resistenza. Forte e Bruschi le firme su un match infinito, nel quale i siciliani reclamano per due reti annullate (entrambe per fuorigioco) a Rolfini e Pieraccini e per una direzione arbitrale non all’altezza della partita. Al Potenza mancavano alla vigilia ben dieci calciatori (gli infortunati Erradi, Castorani, Camigliano, D’Auria, Anatriello e Schimmenti e altri quattro messi ko da un virus intestinale, ovvero Rocchetti, Riggio, Petrungaro e Selleri, gli ultimi tre comunque in panchina)”.  

