RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Statistiche girone C. Spicca la difesa del Catania, gli altri dati”

Nel girone C di Serie C il record stagionale di gol realizzati dopo 19 giornate di campionato: 493 in 190 gare per una media di 2,59 a partita. Il Corriere dello Sport riporta una serie di dati relativi al raggruppamento meridionale. Tra i più significativi, l’unica tripletta l’ha siglata Vavassori dell’Atalanta Under 23. Per l’attaccante della squadra bergamasca anche 2 doppiette. Con 3 doppiette Chiricò del Casarano, ne ha segnate due Cuppone del Cerignola. Entrando a gara in corso, uno dei calciatori più prolifici è Lunetta del Catania con 3 centri, due in meno rispetto ad Emmausso del Cerignola.

Si sottolinea che il Benevento è reduce da 4 successi consecutivi. Per Salernitana e Casertana 2 vittorie di seguito. Cosenza a segno in 18 gare su 19, Casertana in 17 sfide, Benevento, Casarano, Catania e Salernitana in 16 partite. Quattordici le gare concluse dal Catania senza subire reti, ne ha totalizzate 9 il Benevento, a quota 8 il Crotone, con 7 il Casarano, 6 per Cerignola e Latina. Boffelli della Cavese ha parato 2 rigori, contro Catania e Siracusa. Hanno neutralizzato un rigore Dini del Catania, Donnarumma della Salernitana, Russo del Giugliano, Mastrantonio del Latina, Greco del Cerignola, Perucchini del Foggia, Cucchietti del Potenza, Summa e Marcone del Picerno. Per la Salernitana 9 rimonte con un risultato utile, ha recuperato 6 volte la Casertana mentre hanno rimontato in 5 partite Sorrento e Team Altamura.

