mercoledì, 10 Dicembre 2025
RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Toscano viaggia col vento in poppa verso la sfida di Potenza”

foto Catania FC

“Di tempo per ammirare la classifica non ne è mancato. In campo venerdì nell’anticipo con il Crotone, superato con una prestazione tanto convincente quanto concreta, il Catania è rimasto in attesa dei risultati delle dirette rivali, per poi scoprire che il Benevento è l’inseguitrice più determinata, che la Salernitana sta subendo qualche battuta d’arresto di troppo e che il Cosenza, di riffa o di raffa, continua a mantenere il passo degli etnei, al punto tale da agganciare la favoritissima squadra di Peppe Raffaele al terzo posto”, riporta il Corriere dello Sport.

“Il vantaggio di due punti sulla seconda, peraltro riuscita a passare soltanto nel convulso finale del derby di Cava (con ulteriore brivido in pieno recupero), garantisce una certa tranquillità alla banda di Toscano, che così ha l’opportunità di trascorrere una settimana di assoluta tranquillità, viaggiando col vento in poppa verso la sfida di Potenza di domenica prossima (a proposito, i lucani sono reduci da un pareggio da non sottovalutare sul campo del Sorrento)”, si legge.

“Ma in questi giorni, per quanto a fari spenti, è il mercato a tenere banco in casa rossazzurra, a causa degli infortuni gravi che hanno colpito alcuni degli elementi più in vista del team dell’Elefante”. In questo senso il nome più gettonato rimane quello di Giovanni Bruzzaniti, ritenuto un profilo idoneo, che possa mitigare se non ovviare del tutto alla perdita dell’ex Ternana Emmanuele Cicerelli.

