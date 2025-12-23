martedì, 23 Dicembre 2025
RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Tripudio Jimenez, qualche carta in più da giocare per un ritocco importante del contratto”

Redazione
By Redazione
0
232
foto Catania FC

“A volte la vita presenta degli strani incroci e può servire anche un pizzico di fortuna per imboccare la strada giusta”, riporta il Corriere dello Sport. “Uno di questi incroci, appena una decina di giorni fa, si era presentato davanti a Salvatore Caturano, bomber attesissimo dalla tifoseria del Catania ma da un po’ di tempo a questa parte con le polveri bagnate. Opposto alla sua ex squadra del Potenza, Caturano non ha sfigurato ma non è riuscito a riprendere la confidenza con quel gol che non assapora ormai da parecchio tempo. Una situazione analoga si è ripetuta appena domenica scorsa al “Massimino”, protagonista questa volta Kaleb Jimenez”, si legge.

“Un tripudio per l’ex atalantino, che fra l’altro sta ancora trattando col Catania il rinnovo del contratto. E che oggi, probabilmente, si ritrova con qualche carta in più da giocare per ottenere un ritocco importante”. Il “talentino” rossazzurro “si è ritrovato davanti la sua ex squadra, l’Atalanta Under 23, e proprio contro gli orobici è stato capace di confezionare una prestazione di altissimo livello, fra l’altro su un campo ridotto a un pantano, e per di più condita da due gol. Uno su calcio di rigore, pesantissimo dal punto di vista mentale, in un momento in cui gli etnei qualche rischio in contropiede lo avevano corso, al punto tale da temere che la partita potesse complicarsi oltremisura contro un’avversaria per nulla facile; l’altro di pur opportunismo, mandando in fondo al sacco il pallone che aveva concluso la propria traiettoria sul palo, dopo una bella iniziativa di Rolfini”.

Toscano, che su Jimenez continua a puntare, confida nella sosta per “recuperare qualche infortunato ancora. A Foggia, alla ripresa, il Catania vuole proseguire il percorso concluso col titolo di campioni d’inverno. Che non vale nulla ma che, magari, è propedeutico per realizzare un sogno che qui tutti hanno preso a coltivare”, evidenzia l’articolo di Concetto Mannisi.

