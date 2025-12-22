RASSEGNA STAMPA – Il Corriere dello Sport: “Jimenez uomo della provvidenza”

“Nel pantano del “Massimino” il Catania si ritrova campione d’inverno insieme al Benevento. Ciò al termine di una partita combattuta, a tratti divertente ma, specie nella ripresa, disturbata da una pioggia battente. L’uomo della provvidenza è l’ex di turno, Kaleb Jimenez, sul cui rinnovo si continua a discutere. Se ne parlerà ancora di più dopo questa prova”, riporta il Corriere dello Sport dopo la vittoriosa prestazione contro l’Atalanta U23.

“Le due squadre lamentano più di un’assenza ed è il Catania a partire fortissimo”. Per mezz’ora, pur con qualche errore, entrambe le formazioni “sembrano pugili con la guardia bassa ma al 31’ c’è l’episodio che sblocca la partita: Lunetta addomestica un pallone in area spostandolo al momento giusto quando Guerini lo contrasta; tocco netto, rigore e trasformazione impeccabile di Jimenez”. La reazione ospite è immediata, “con due conclusioni di capitan Panada: la prima è deviata da Di Tacchio, la seconda è alta da posizione favorevole”. Poi l’Atalanta “trema ancora su un’invenzione al limite dell’area ancora di Lunetta: il volo di Vismara è da applausi sulla botta del trequartista. Bravo anche Dini, in pieno recupero, su tiro a giro di Cortinovis”. In avvio di ripresa, dopo le occasioni di Simonetto e Comi ed il palo colpito da Casasola e Rolfini, Jimenez chiude la pratica siglando il raddoppio.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***