RASSEGNA STAMPA – La Gazzetta dello Sport: “Catania, lanciato un messaggio chiarissimo al campionato”

“Il primato solitario confermato nella sfida più difficile, gestita con personalità assoluta dal Catania. Senza otto uomini la squadra di Mimmo Toscano ha superato il Crotone e adesso si metterà comoda in poltrona aspettando le partite delle concorrenti, in primis di Benevento e Salernitana per capire se il vantaggio aumenterà o se le distanze saranno ristabilite”, riporta La Gazzetta dello Sport.

La rosea evidenza il fatto che “nelle nove gare fin qui disputate al Massimino, la squadra allenata da Toscano ha sempre conquistato punti: 8 vittorie e un pareggio, segnando 21 reti senza subirne”. Contro il Crotone “c’erano quasi 18mila spettatori a spingere la squadra che l’esperto allenatore ha ricucito viste le assenze in tutti i reparti. Dall’altra parte Longo ha cercato di velocizzare la manovra ma nemmeno i suoi sono riusciti a violare lo stadio della capolista. Maggio è stato come sempre molto vivace, ma in avanti Gomez (10 reti in campionato e bestia nera del Catania) è stato arginato alla perfezione da Di Gennaro che ha giocato spesso in anticipo, con Celli e Allegretto bravi a scalare su Murano e Zunno”, si legge.

Dopo il gol di Corbari, il Crotone “ha velocizzato la manovra ma la spinta è durata soltanto un quarto d’ora: la squadra di casa ha riconquistato la padronanza del gioco con la velocità dei laterali Casasola e Lunetta” sfiorando il bis due volte. Nella ripresa il gol di Lunetta ha chiuso praticamente il match. “Senza Cicerelli che si è operato, con Aloi fuori dai giochi, senza Pieraccini e Ierardi (ben rimpiazzati da Allegretto), il Catania ha lanciato un messaggio chiarissimo al campionato in uno stadio che ha ritrovato un’amotsfera da categorie superiori”. Toscano però continua a essere prudente: «La classifica continuo a non guardarla, piuttosto penso al Potenza il 14».

