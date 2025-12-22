RASSEGNA STAMPA – La Gazzetta dello Sport: “Catania, prova di forza. Jimenez, giornata perfetta. Sarà un girone di ritorno avvincente”

“Una prova di forza sotto il diluvio ha confermato il Catania al primo posto al termine del girone d’andata, a fianco del Benevento. Il 2-0 all’Atalanta U23 ha dato seguito alla tradizione casalinga di una squadra che al Massimino non ha mai perso (solo un pari col Sorrento), non ha mai beccato gol e vince da sette partite interne di fila”, riporta La Gazzetta dello Sport.

“Il protagonista Kaleb Jimenez ha scavato il solco aprendo le marcature dal dischetto e bissando nella ripresa riprendendo palla dopo il palo di Rolfini. Per il trequartista è stata la giornata perfetta nonostante le condizioni meteo: ha segnato due reti alla sua ex squadra, ha firmato le prime perle personali nello stadio di casa e il suo status di giocare a scadenza non ha inciso sul rendimento”. Si sottolinea “la robusta fase di non possesso operata dal Catania” che ha reso inefficaci “le strategie passate per idee e piedi di Panada” anche grazie agli interventi “di un super Dini”. Poi l’Atalanta dei ragazzi “è caduta nella trappola di un Catania che ha gestito le difficoltà agendo sulle fasce con la solita efficacia e ha fatto muro anche quando la palla, specie nella ripresa, è rimasta impantanata su un campo zuppo fino al limite”, si legge.

La seconda parte della stagione, tra fastidi, trattative e affari sul mercato, “riproporrà i duelli al vertice tra Benevento, Catania, Salernitana e Cosenza. Si prevede un girone di ritorno avvincente per l’incertezza del risultato finale e per le potenzialità che hanno espresso le più accreditate candidate per la promozione”, evidenzia il quotidiano.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***