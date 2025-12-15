RASSEGNA STAMPA – La Gazzetta dello Sport: “Il Catania spinge più con la voglia che con giocate pulite. Nel finale si gioca a una porta sola”

“Al Catania non sono bastati 17 minuti di recupero per uscire con i tre punti da Potenza. Al termine di un pomeriggio romanzesco, De Giorgio ha difeso l’imbattibilità interna nonostante la lunga inferiorità numerica. L’espulsione di Bruschi è stata frutto del primo degli episodi analizzati al FVS, in una partita disseminata di trappole per la squadra arbitrale. Fino ai gol annullati per fuorigioco a Rolfini e Pieraccini. A una giornata dal giro di boa, il Benevento ha raggiunto la squadra di Toscano in vetta e la Salernitana si è avvicinata. Sono tutte lì”, riporta La Gazzetta dello Sport.

“Più che frizzante l’avvio. Catania avanti con il colpo di testa di Forte da angolo, terzo consecutivo dalla bandierina e quarta partita di fila azzannata nei primi 15′. Non può essere un caso. Il merito del Potenza – decimato anche da un virus intestinale – è stato quello di reagire istantaneamente: senza centravanti di ruolo, ci ha pensato Bruschi a trovare il pari con un incrociato. Lo stesso ex attaccante del Monopoli però ci ha messo poco a passare dalla luce all’ombra: pur senza cattiveria, ha perso il controllo del corpo colpendo Di Gennaro sulla fronte con gamba alta e tacchetti esposti. La correzione dell’iniziale giallo in rosso, dopo revisione, è parsa corretta”, si legge.

“E’ iniziata da qui un’altra storia, con l’onere di fare la partita tutto sulle spalle del Catania. Il Potenza, solitamente sbarazzino, ha cambiato piano per passare a un logico blocco basso. Spingendo più con la voglia che con giocate pulite, il Catania ha avuto occasioni limipide”. Nel finale, “confusionario e pieno di perdite di tempo”, si è giocato “a una porta sola fino ai due episodi critici. Soprattutto il primo. Fuorigioco sul gol di Rolfini, sbandierato dall’assistente”. L’arbitro “in assenza di immagini chiarificatrici non si è preso la responsabilità di sconfessare la decisione in campo”, evidenzia l’articolo di Pietro Scognamiglio.

