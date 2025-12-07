RASSEGNA STAMPA – La Gazzetta dello Sport | “La città spinge e la squadra funziona”. Grella: «Guardiamo al futuro. Torre del Grifo location di altissimo livello»

“Dieci anni distante dalla Serie B e comunque sempre sulle montagne russe tra retrocessioni, fallimenti e rinascita. Il Catania adesso torna ad accarezzare concretamente il sogno promozione”, evidenzia La Gazzetta dello Sport. “C’è tutta la città che spinge e c’è anche un squadra che funziona, in barba ad assenze per infortuni gravissimi”. E c’è “un pubblico che in Serie C nessuno ha in così grande numero. Nelle nove gare disputate, tra abbonamenti e paganti al dettaglio, sono entrati al Massimino 157.660 spettatori, una media di 17.517 tifosi per ogni disputata in casa”. Il Catania “accoglie sempre appassionati dalle province vicine, arrivano spesso emigrati da Germania e Olanda per un sostegno che molti club di B non hanno”.

Toscano è, per il secondo anno, al timone del Catania. Cerca il sesto salto in Serie B dopo le precedenti cinque volte con Ternana, Reggina, Cosenza, Novara e Cesena. Non guardando le cifre, come non le guarda il portiere Andrea Dini, arrivato a metà della scorsa stagione su consiglio dello stesso direttore sportivo Ciro Polito, ex portiere di Serie A che ha giocato nel Catania.

Il vice presidente Vincenzo Grella guarda avanti ed è già proiettato verso il lavoro da completare nei prossimi mesi: «Il nostro cammino, cominciato quattro stagioni fa, ci ha portati nel tempo a migliorare l’assetto del club con il contributo di tutti e con l’ingresso di nuove figure che si sono amalgamate con professionalità. Tutti insieme lavoriamo verso un’unica direzione, guardando al futuro. L’acquisizione dell’impianto di Torre del Grifo da parte del presidente Ross Pelligra, per esempio, ci permetterà di stabilizzare l’attività della prima squadra garantendo una location comoda e di livello elevatissimo», le sue parole. “Il Village per oltre 10 anni è stato la sede logistica del Catania anche in Serie A. Insomma, per il club sarà come tornare a casa”, riporta il quotidiano.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***