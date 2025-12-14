domenica, 14 Dicembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Gazzetta dello Sport: “Si attende la risposta di Catania e Benevento all’acuto della Salernitana”

“La risposta all’acuto della Salernitana proveranno a darla oggi Catania e Benevento”, riporta La Gazzetta dello Sport. “La capolista – che arriva lanciata da una striscia di tre vittorie e ritrova Di Tacchio in mezzo – è attesa sul campo di un Potenza in forma, che in settimana ha centrato brillantemente la semifinale di Coppa Italia. Per la squadra di Floro Flores, invece, l’insidia è rappresentata dal Giugliano di Eziolino Capuano (reduce però da quattro sconfitte di fila). Resta al quarto posto, in ogni caso, il Cosenza che è tornato a Trapani con un punto”, si legge. In questo momento il Catania è in testa alla classifica del girone C di Serie C con 2 punti di vantaggio sul Benevento secondo, Salernitana terza avendo momentaneamente agganciato i sanniti dopo la vittoria in rimonta a Picerno.

