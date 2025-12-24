RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “2025 all’insegna della crescita di un gruppo intelligente e responsabile”

Il quotidiano La Sicilia parla del 2025 rossazzurro basandosi anche sulle parole evidenziate nel corso dell’anno solare dall’allenatore Domenico Toscano. Il 2025 che volte al termine “è stato importante perché ha segnato una crescita evidente del gruppo”, in termini di prestazioni sul campo e di lavoro in generale. Facendo allenare bene la squadra, ottenendo dai ragazzi “la fiducia incondizionata anche quando si tratta di cambiare ruolo, di andare in panchina, di vivere anche per settimane senza giocare”, in modo che il pubblico s’identifichi in quello che la squadra ottiene in campo, inseguendo insieme il massimo risultato. Lottando per la maglia del Catania.

“Il girone d’andata come si riassume? Le gare in casa sono state un successone, eccezion fatta per il pari con il Sorrento (con Dini che ha parato anche un rigore) ma fuori casa i rossazzurri hanno forse raccolto meno di quello che hanno creato”, si legge. “Cosenza è stata la tappa meno brillante. Anzi tutt’altro che brillante. Poi il pari di Cerignola, con la squadra che ha subìto e ha resistito. Episodi che hanno prima generato le ovvie e comprensibili polemiche sulle scelte, sul rendimento, sul modulo (il 3-4-2-1 che resta la base sulla quale il tecnico lavora) e subito dopo hanno fatto crescere il Catania fino a permettere alla squadra di esprimersi da capolista nonostante imprevisti come gli infortuni di Aloi e di Cicerelli, come i rigori non concessi e i gol annullati”.

Toscano, consapevole di allenare un gruppo intelligente e responsabile, si gode il momento e stacca la spina, ma fino a un certo punto. Del resto la data di Foggia-Catania non è così lontana. Allo ‘Zaccheria’ riprenderà un percorso “davvero lungo e difficile”. Ci sarà da soffrire fino all’ultimo istante “a prescindere dagli avversari e della relativa posizione in classifica” ed il Catania deve farsi trovare pronto. Mister Toscano non ha mai utilizzato espressamente il termine “Serie B”, ma “è anche utile sottolineare che a quella lettera dell’alfabeto pensa tutta la città”.

