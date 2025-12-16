RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Ancora sviste arbitrali, tifosi preoccupati ma il Catania non deve solo appellarsi ai torti. Pelligra in citta”

I tifosi del Catania “sono preoccupati per il ripetersi di occasioni, una dietro l’altra, che hanno portato via al Catania sette punti”, citando La Sicilia i torti arbitrali subiti contro Trapani, Casertana, Casarano e Potenza. Fermo restando che “se una squadra vuole vincere il campionato deve superare ostacoli dovuti a sviste arbitrali, FVS senza camere di 16 metri, ammonizioni ed espulsioni discutibili. Se una squadra è forte deve vincere senza altre discussioni. E ha fatto bene Di Gennaro a postare una frase che è il pensiero di tutta la squadra e ovviamente della società: «Andiamo avanti più forti di prima, contro tutto e contro tutti»”.

Ieri in sede è stata la giornata del silenzio. “Del resto quel che ha dovuto e voluto esprimere in pubblico, alzando una volta tanto i toni, il Catania l’ha fatto e l’ha diffuso” attraverso le parole di mister Toscano. “Figuriamoci se dagli sgangherati palazzi della Lega qualcuno si sia preso la briga di rispondere. Men che meno designatori arbitrali, responsabili della corporazione delle giacchette, i responsabili di questi macchinari che compongono la sala FVS che hanno reso inconcepibile, frammentario, per certi versi anche ridicolo il gioco del calcio in Serie C. Un recupero di 17 minuti per continue verifiche è davvero vergognoso per chi osserva da altre prospettive e non ci riferiamo soltanto alla gara del Catania giocata a Potenza. Arbitri che non cambiano parere neanche se nevica d’estate, giocatori che stramazzano a terra e poi si alzano perché volevano perdere tempo ma si sono accorti che due metri più in là la stessa idea l’aveva avuta un compagno di squadra. E l’arbitro, gli assistenti che fanno?”, si legge.

Intanto Ross Pelligra “è arrivato in serata in città e ha rinnovato ai suoi dirigenti la volontà di chiudere al primo posto il girone d’andata e lo chiederà ai calciatori quando, domani, riprenderanno ad allenarsi in sede. Pelligra, ovviamente, quando arriva in Sicilia muove interessi e curiosità. Intanto assisterà al match con l’Atalanta U23 al Massimino”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro che aggiunge: “La categoria di chi dirige è scadente. Del resto si chiama Serie C, no? E il Catania dà fastidio. Ma è anche vero che se questa società vuole vincere il campionato non deve solo appellarsi ai torti. Deve segnare un gol in più. E come scrive Di Gennaro agire contro tutto e tutti”.

