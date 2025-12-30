martedì, 30 Dicembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Bruzzaniti, Pastore non ha perso tempo. Gyabuaa, operazione non semplice ma il Catania c’è. Miceli profilo ideale per la difesa”

foto Catania FC

Il dirigente del Catania Ivano Pastore “non ha perso tempo e sta riesaminando gli ultimi particolari per evitare intoppi e per consentire – se possibile – al tecnico Toscano di avere il fantasista tra i convocati per la trasferta di Foggia”, riporta il quotidiano La Sicilia con riferimento all’ingaggio di Giovanni Bruzzaniti, ormai prossimo a vestire la maglia rossazzurra. Nel frattempo si discute col Pineto anche “il riscatto del cartellino della punta Filippo D’Andrea che resterebbe per intero alla società abruzzese”, non dovrebbero esserci sorprese. Con Bruzzaniti in gruppo, il Catania risolvere la gravissima assenza di Cicerelli, “uomo squadra che comunque continua il percorso di recupero fisico dopo l’intervento chirurgico”.

C’è un secondo nome che circola da giorni e che interesserebbe il Catania per rafforzare l’organico a centrocampo. “Si tratta di Emmanuele Gyabuaa dell’Avellino (ma il cartellino è dell’Atalanta). L’operazione non è semplice, ma il club rossazzurro vorrebbe investire su questo profilo che non è giovanissimo, ma a 24 anni si è nel momento cruciale della carriera, per tenerlo anche nella stagione ventura e renderlo uno dei punti fermi dell’organico”, si legge. Se il Catania dovesse agganciare un difensore, “Miceli diventerebbe il profilo ideale per il tecnico Toscano. Ma prima dovrebbe liberarsi un posto e quasi certamente toccherebbe all’austriaco Martic farsi da parte anche se adesso è guarito del tutto e sarebbe anche a disposizione dell’allenatore sia per la difesa che per la zona mediana”.

