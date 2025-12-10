RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Bruzzaniti possibile sostituto di Cicerelli. Giron il nome nuovo. Rinnovo Jimenez, se ne riparlerà a fine anno. Piace alla Juve Stabia”

In un Catania primo in classifica e nel contesto di un gruppo che funziona, movimenti in entrata sul mercato di gennaio ce ne saranno pochi. “La parola rivoluzione è ben distante dalla realtà dei fatti. In ogni caso il ds Ivano Pastore, che in estate ha lavorato davvero bene (i risultati sono visibili) rimane vigile su ogni possibile evoluzione”, riporta La Sicilia. Si mette in risalto il nome di Giovanni Bruzzaniti. Autore di 7 reti (8 includendo il gol contro il Rimini estromesso dal campionato) e 7 assist, “ogni gara accade qualcosa che lo rende protagonista. A 25 anni Bruzzaniti, seguito da tempo dal Catania, potrebbe diventare il sostituto naturale di Cicerelli”, aspettando il suo ritorno. “Che il Catania e il Pineto abbiano discusso lo sanno anche i sassi. Che il Catania voglia portarlo in Sicilia è noto. Che il giocatore voglia accettare un eventuale accordo con i rossazzurri è altrettanto vero. Ma i discorsi si devono approfondire anche in virtù dell’interessamento di altri club”, si legge.

“Un altro nome nella lista dei possibili rinforzi è quello del francese Maxime Giron, 31 anni, attualmente al Trapani. Il laterale sinistro conta 11 presenze in granata sol perchè ha saltato alcune gare per squalifica o scelte tecniche. Ma nelle ultime sette giornate è tornato tra i titolarissimi e Aronica non lo ha schiodato dal campo”, evidenzia il quotidiano che parla di un interessamento della Juve Stabia per Kaleb Jimenez, seguito dal ds Lovisa nella trasferta di Picerno. “Su Kaleb si parla di un rinnovo possibile ma ancora in una fase di stallo. Il calciatore ha raggiunto un equilibrio personale e un’intesa col gruppo che certificano una sua crescita. Gioca senza freni, poi a fine anno solare le parti torneranno a discutere”. Per il resto viene esclusa la partenza di Salvatore Caturano e “non sembra possa aprirsi una discussione con il Catania” per il centrocampista del Padova Lorenzo Crisetig.

