RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Bruzzaniti profilo di assoluto valore, Cicerelli rimane nelle strategie future del Catania”

“Se dovesse arrivare (e le trattative sono a buon punto) Giovanni Bruzzaniti dal Pineto, porterebbe in dote una buona attitudine offensiva. Fino a oggi l’attaccante ha segnato 9 gol in 17 partite fornendo 7 assist ai compagni. Per sostituire Cicerelli e per far si che il Catania possa anche programmare a lungo termine si tratterebbe di un rinforzo di assoluto valore”, riporta il quotidiano La Sicilia. “Il ragazzo ha 25 anni, non è una toppa che il club vuole piazzare per ovviare a un’assenza pesante. Cicerelli non verrà sostituito, ma l’intenzione della società è quella di aspettare che rientri. Prima di fine stagione, dopo la conclusione del campionato poco importa. Anche uscendo dalla lista adesso, il giocatore azzoppato da Porro del Latina rimarrà nelle strategie future del Catania”.

