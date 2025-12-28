domenica, 28 Dicembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, a Foggia impegno non semplice. A giorni l’annuncio di Bruzzaniti”

foto Catania FC

Il girone di ritorno del Catania comincerà domenica 4 gennaio da Foggia. “Impegno non semplice, avversario che all’andata fu battuto sonoramente per 6-0, Toscano era privo di Di Tacchio ma alla vigilia proprio il tecnico s’affannerà a far passare il concetto che il confronto d’andata non rispecchia il valore dei pugliesi”, riporta La Sicilia. “Il duello con Benevento, Salernitana, Cosenza anche con Crotone e Casertana non si potrà racchiudere soltanto agli scontri diretti che, per esempio con sanniti e Salernitana capiteranno fuori casa e nel giro di quattro giorni a febbraio, ma bisognerà rimanere regolari per l’intera seconda parte del campionato”, si legge.

“Sul fronte rafforzamenti a giorni potrebbe essere annunciato Bruzzaniti. Il club spera di metterlo a disposizione di Toscano già per la gara di Foggia. In Puglia rientrerà Di Gennaro al centro della difesa. Sulla trequarti mancherà Lunetta per squalifica, potrebbe toccare a Rolfini, che è sempre entrato bene nelle gare quando è stato chiamato in causa, sostituire Gabriel in modo degno e cercare di arrivare al suo primo gol in rossazzurro dopo tentativi sfortunati e reti annullate nonostante il FVS”, aggiunge l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

