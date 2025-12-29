RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, accordo con Bruzzaniti. Piste Gyabuaa e Miceli. Rolfini, ad oggi non considerata la richiesta del Lecco”

“A proposito di mercato, i nomi accostati al Catania fino a oggi sono tanti. Ma a monopolizzare ipotesi, discorsi, aspettative è Giovanni Bruzzaniti”, scrive Giovanni Finocchiaro per La Sicilia. “Il gioiellino del Pineto che non ha giocato l’ultima sfida dell’anno con il suo club, ha già un accordo con il club rossazzurro. Il diesse Pastore, lavorando sempre in gran silenzio, lontano dai riflettori, anche nelle scorse ore ha parlato – dopo un incontro lontano dalla Sicilia – con l’entourage del ragazzo, con la società, con lo stesso giocatore. Il 2 gennaio si aprirà il mercato e Bruzzaniti potrebbe arrivare subito in Sicilia mettendosi a disposizione del tecnico Toscano per la sfida di Foggia, tanto l’allenatore calabrese accoglierebbe un calciatore già pronto che ha sempre disputato gare su gare in questa metà di stagione agonistica”.

Per il centrocampo, visto che c’è da sostituire Aloi, ancora Pastore per conto del Catania sta cercando un accordo “per arrivare a Emmanuel Gyabuaa di proprietà dell’Atalanta ma in forza all’Avellino” mentre per la difesa è sempre viva la pista “che porta a Mirko Miceli del Monopoli”. Martic “potrebbe andare via se ci fosse un acquirente, ma la priorità del ds Pastore riguarda i fuori lista. De Rose potrebbe tornare al Cosenza, ma per ora si tratta di una voce e basta, mentre sembra più concreta la destinazione di Luperini che piace al Gubbio. Non è stata presa in considerazione almeno fino a oggi la richiesta del Lecco che aveva messo gli occhi sul Cobra Rolfini, giocatore più che mai gradito al tecnico, ai dirigenti, alla piazza. Con la squalifica di Lunetta, il “Cobra” potrebbe anche ambire a una maglia da titolare sulla trequarti agendo da falso 9”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***