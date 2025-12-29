lunedì, 29 Dicembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, allenamenti ripresi. Ierardi quasi pronto per rientrare”

foto Catania FC

“La ripresa al Massimino. Il Catania s’è radunato e ha lavorato di buon mattino dopo sei giorni di pausa prevista, meritata, rinfrancante dopo un intero girone d’andata condotto al massimo delle potenzialità del gruppo. Si può fare sempre meglio, sostiene Toscano. Magari è vero. E, allora, i rossazzurri prenderanno la rincorsa per ritrovarsi a Foggia e lottare per un altro successo. La lotta al vertice continuerà e sarà equilibrio presumibilmente fino alla fine, ecco perché il Catania vuole e deve guardare all’interno del proprio gruppo e badare a far risultato senza sperare che gli altri possano incespicare“, riporta La Sicilia.

“Contro il Foggia rientrerà Di Gennaro al centro della difesa dopo aver scontato un turno di squalifica. Un ritorno importante per uno dei simboli dell’intero gruppo”. Il tecnico Toscano, così, avrà “più scelta dietro avendo a disposizione anche Pieraccini, Celli, Allegretto. Non ancora Ierardi che, comunque, sta ritrovando la condizione fisica dopo un intervento chirurgico. Il braccetto di destra è quasi pronto, dopo vari consulti, che continueranno giorno dopo giorno, è possibile che Toscano lo convochi per la gara interna – la prima del 2026 – contro la Cavese”. In questa fase “c’è anche Martic a disposizione per la retroguardia, anche se l’austriaco non gioca dalla sfida di Cosenza e potrebbe essere ceduto se dovesse arrivare un nome nuovo per il reparto arretrato”, si legge.

