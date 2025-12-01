RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, aria di cauto ottimismo verso la vittoria del titolo d’inverno”

“Tre passi di corsa verso il titolo d’inverno. Da troppo tempo a Catania non si parlava di traguardi volanti, da troppo tempo non si respirava un’aria di cauto ottimismo. La vittoria di Picerno ha prodotto effetti benefici in una fase in cui gestire il materiale umano risulta più che mai complicato”, riporta La Sicilia.

“Venerdì il Crotone al Massimino potrebbe essere una gara quasi da sold out”, la settimana successiva i rossazzurri si recheranno a Potenza “per un altro confronto che ha poco di scontato”, quindi chiuderanno in casa con l’Atalanta U23, formazione di giovani di valore “destinati a crescere gara dopo gara sotto il profilo dell’intesa di squadra”.

Il primato in classifica del Catania “porta in dote numeri importanti. Il dodicesimo match che Dini finisce senza beccare reti per esempio salta subito all’occhio. Così come il numero di gol segnati (27) che è pari a quelli del Benevento, ha fatto meglio solo il Cosenza. Vero è che il Catania a Picerno avrebbe dovuto chiudere prima la gara. Ma segna e vince. Altro dato di non poco conto segnano in tanti. Significa che il gioco di Toscano, magari non bello da vedersi, diventa concreto quando vinci le gare 1-0 pur creando più occasioni. Ma le vinci”, si legge. Al giro di boa si vedrà quale sarà la posizione del Catania e delle dirette rivali. “Chi arriva a metà cammino in cima ha buone possibilità di continuare. Senza illusione alcuna, ma con grande carica agonistica perchè c’è una città che spinge”, sottolinea il quotidiano.

