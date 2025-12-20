RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania-Atalanta U23, lo stadio Massimino si riempie. Come sempre. Più di sempre”

“Lo stadio si riempie. Come sempre. Più di sempre. Catania-Atalanta U23 potrebbe registrare il sold-out o giù di lì. L’ultima gara dell’anno con il Catania che ha effettuato un percorso importante, che in casa non ha mai perso e mai beccato un gol attira. E, poi, per la fine del girone d’andata la società accoglierà i ragazzi dell’Academy rossazzurra che offriranno un bel colpo d’occhio. Pure le curve come sempre si stanno organizzando per un’accoglienza degna. Sold out nei due settori, questo è assodato da giorni”, riporta La Sicilia.

Insomma domenica pomeriggio “sarà festa grande, mancherà solo il risultato e in questo caso dovrà pensarci la squadra di Toscano a congedare il patron Pelligra, che poi tornerà in Australia, con una prestazione all’altezza delle aspettative. Ovviamente, come capita per la fine dell’anno solare, torneranno in città molti emigrati e non hanno perso l’occasione per prenotare un posto allo stadio per osservare dal vivo la propria squadra del cuore in un momento di grande unione tra ambiente, società, gruppo squadra”, si legge.

Il Catania “deve prima di tutto pensare a sé stesso per completare il girone d’andata in testa alla classifica, favorito dalla spinta del pubblico che domani riempirà il Massimino”. Dal post gara con l’Atalanta “sarà anche tempo di mercato” con i rinforzi individuati dal club per rafforzare l’organico.

