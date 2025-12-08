lunedì, 8 Dicembre 2025
HomeLega ProCalendarioRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Catania, coesione esemplare. Il calendario a confronto...
Catania NewsFocusLega ProCalendarioPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, coesione esemplare. Il calendario a confronto con le dirette rivali”

Redazione
By Redazione
0
59
foto Catania FC

Alla luce dei risultati maturati nella 17/a giornata, tra le dirette concorrenti il Catania ha allungato soltanto sulla Salernitana. In questo caso il quotidiano La Sicilia sottolinea le polemiche montate a dismisura a Salerno. “I siti campani riferiscono a caldo di un Peppe Raffaele che sarebbe a rischio”, il pubblico a fine gara ha chiamato a raccolta i giocatori sotto la curva “gridando di tutto e di più”, facendo anche piovere “critiche aspre e fischi sonori” all’indirizzo di Roberto Inglese. Il Catania, comunque, guarda in casa propria. I rossazzurri domenica affronteranno il Potenza in trasferta, “altro match non certo semplice. Se il Picerno ultimo della classe resiste e lotta contro Catania e Cosenza, significa che ogni gara diventa difficile al di là delle differenze di valore e dei gruppi”, si legge.

“Il Catania paga i tanti infortuni ma ha fatto fronte con una coesione esemplare cancellando i cattivi pensieri dopo la sconfitta di Casarano e inanellando tre vittorie di fila senza beccare reti”. Dopo la gara di Potenza, il Catania archivierà l’anno solare sfidando in casa l’Atalanta U23 “che è sempre una trappola visto che i giovani di club organizzati come quello bergamasco hanno sempre talenti pronti ad accelerare per arrivare a diventare ricambi per la prima squadra“. Nel prossimo turno il Cosenza “dovrà affrontare in Sicilia un Trapani che è sempre andato oltre ogni difficoltà legata alle penalizzazioni” mentre il Benevento “riceverà il Giugliano tenendo i favori del pronostico così come la Salernitana sarà di scena a Picerno”. L’ultima giornata di andata prevederà gli anticipi Audace Cerignola-Benevento e Cosenza-Cavese, poi sabato 20 la Salernitana riceverà il Foggia. Quindi, pausa e Catania che renderà visita al Foggia il 4 gennaio alle 12.30.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CALCIO SICILIANO – Antonini (Pres. Trapani): “Faccio un passo indietro, club nelle mani del sindaco”
Articolo successivo
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Martic, tecnico e medici decideranno a ridosso della partenza per la Basilicata”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency