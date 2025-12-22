RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, fase di non possesso impressionante. Tutti hanno fatto la differenza”

Il quotidiano La Sicilia mette in risalto la prova del Catania e di Jimenez, che non aveva mai segnato al ‘Massimino’ prima e ieri ha firmato due gol pesantissimi contro l’Atalanta U23, “chiedendo poi scusa agli amici d’infanzia scavando un solco decisivo ai fini del successo”.

“Mai temporale fu così fausto per i colori rossazzurri. Il Catania s’è tenuto a galla dopo aver respinto l’avvio furente dell’Atalanta U23, una squadra che ha confermato le aspettative, lanciando sei o sette giocatori quasi in pianta stabile sulla trequarti, per aggredire spazi, dialogare sullo stretto, sfruttare la velocità di quei tre davanti. E teniamo ancora d’occhio Panada perchè è una mente sopraffina accompagnata da piedi da categoria superiore. La fase di non possesso ha arginato Cortinovis, Vavassori e Cisse con una forza d’urto impressionante. E quando, nel corso del match, i bergamaschi hanno provato a tirare nello specchio, un Dini ancora in giornata di grazia con i suoi riflessi ha evitato di essere perforato”, si legge.

“Bisogna elencarli tutti per far comprendere che ogni giocatore messo in campo, anche in corsa, ha fatto la differenza. Però Pieraccini a destra, Allegretto in mezzo e Celli a sinistra in difesa hanno fatto faville. Gli esterni come sempre si sono distinti (Casasola nella ripresa ha anche timbrato un palo), Di Tacchio e Quaini hanno reso come sempre al top, Lunetta è una forza della natura. Gli è mancato il gol, ma quando è uscito dal campo ha raccolto ovazioni. Lui come Forte, come tutti gli altri giocatori che si sono alternati”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

