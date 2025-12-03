RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, i numeri da record della difesa”

“«La fase difensiva comincia dalla pressione delle punte quando l’azione parte da dietro». Questa frase di Toscano è diventata un mantra ma rispecchia la realtà di una squadra che in casa in otto gare non ha mai preso reti. Fuori, nelle otto sfide disputate fin qui, ne ha subiti otto di gol: quattro a Cosenza, uno a Trapani, due a Caserta, uno a Casarano”, riporta La Sicilia. “Un altro punto d’orgoglio che lo stesso allenatore ha ribadito, anche dopo il confronto vinto a Picerno, riguarda il modo di giocare della sua squadra” sia in casa che in trasferta. Allo scopo di mantenere sempre una chiara impronta e identità.

“Nel girone C il Catania ha la miglior difesa. In Serie A (ma sono state disputate solo 13 partite e non 16 come in Serie C) Como e Roma sono a -7, in B Monza e Modena sono a -9 ma in 14 incontri ufficiali. In Serie C dopo 16 partite il primato è sempre dell’Ascoli – girone B – che ha beccato 7 reti ma è attardato dalla testa della classifica di 10 punti. Nel girone A il Vicenza capolista ha gli stessi gol al passivo del Catania”, si legge.

