martedì, 23 Dicembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania lanciato e organizzato, segnano tutti. Migliore difesa d’Europa in casa”

Redazione
By Redazione
foto Catania FC

“La fine del girone d’andata è coinciso con il primato. Non accadeva dalla stagione vissuta da Pelligra in D quando i rossazzurri dominarono in una categoria in cui erano veramente fuori concorso. E, andando indietro nel tempo, anche nella stagione 1998-99, quella del ritorno in Serie C1 il Catania capitanato in panchina da un gigante come Piero Cucchi con accanto Angelo Sciuto suo fedele e utilissimo vice, chiuse l’andata al primo posto”, evidenzia il giornale La Sicilia.

La lotta attuale per la vittoria del campionato nel girone C di Serie C “è serratissima perché Benevento, Salernitana, Cosenza e anche la Casertana hanno le potenzialità per lottare al vertice. Ma il Catania è lanciato e organizzato. L’ambiente si è ricompattato, la squadra gioca nonostante le assenze storiche di Aloi e Cicerelli, sopperisce alle assenze per squalifica. Se ci pensate bene, i due capocannonieri della stagione passata sono uno fuori uso (Cicerelli) mentre l’altro (Caturano) è ancora a quota zero”.

“Il Catania ha, in casa, la miglior difesa d’Europa. Dini imbattuto al Massimino, nessuno ha fatto meglio dalla Serie A ai dilettanti, ma anche in altre nazioni del Continente. Un dato strabiliante che sostiene ambizioni e classifica, forza del gruppo e prospettive di lotta al vertice. E dire che durante la prima parte del campionato, Ierardi è dovuto uscire dal campo per la squalifica e per un infortunio: tornerà presto. Di Gennaro ha saltato l’ultima, Pieraccini ha sostituito Ierardi, soprattutto Allegretto si è inserito nel terzetto base con autorità e numeri. Celli è stato sempre una sorta di amuleto che ha assicurato corsa ed efficienza nelle due fasi. Da zero (gol beccati) a dieci (le gare senza macchia): un bel colpo d’occhio che tutti invidiano al gruppo dei rossazzurri”, si legge.

Nel Catania, poi, segnano tutti: “a rete sono andati 11 giocatori. Forte e Lunetta capeggiano la graduatoria dei rossazzurri con 7 reti; seguono Cicerelli con 5, Jimenez e Ierardi 3, Donnarumma 2, Corbari, Di Gennaro, Di Tacchio, D’Ausilio, Aloi un gol ciascuno. A conti fatti non sono soltanto le punte a fare la differenza in fase realizzativa. Toscano cerca di aprire lo spazio per chi si inserisce in area avversaria. Ierardi è una delle soluzioni all’insegna dell’imprevedibilità”.

