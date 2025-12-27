RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, segna una squadra intera. Ierardi potrebbe rientrare a breve. Caturano e Rolfini, si aspettano i gol”

“Forte, Lunetta e i suoi fratelli. Il Catania che in Serie C meridionale vanta il terzo miglior attacco del girone con 32 reti (solo il Benevento ha fatto meglio con 41 e il Cosenza ne ha 34) ha mandato a rete ben 11 giocatori. Una squadra intera, insomma. La coop dei gol funziona benissimo perché rende il gioco di Toscano imprevedibile e molto più cinico rispetto all’inizio della stagione”, riporta La Sicilia che elenca i marcatori rossazzurri. “In cima Forte e Lunetta capeggiano la graduatoria dei rossazzurri con 7 reti a testa. Seguono Cicerelli con 5, Jimenez e Ierardi 3, Donnarumma 2, Corbari, Di Gennaro, Di Tacchio, D’Ausilio, Aloi un gol ciascuno. Un bilancio davvero importante anche se in questo momento ai box ci sono Aloi, Ierardi e Cicerelli. Ma proprio Ierardi potrebbe rientrare quanto prima. Si ipotizza una sua convocazione a Foggia oppure per il primo match dell’anno in casa contro la Cavese al Massimino”, si legge.

“Proprio in casa la speciale graduatoria dei goleador vede Cicerelli in testa con 5 reti (ha segnato sempre davanti al proprio pubblico), Lunetta 4, a quota 3 Forte e Ierardi. A due c’è Jimenez che ha firmato la doppietta contro l’Atalanta Under 23, con una rete ciascuno Corbari, D’Ausilio, Donnarumma, Aloi, Di Gennaro. In totale il Catania ha segnato 22 volte al Massimino. Fuori casa invece capeggia la speciale graduatoria con Forte (4 reti), Lunetta (3) e con un gol ciascuno figurano anche Jimenez, Donnarumma, Di Tacchio”, evidenzia il quotidiano.

Sono invece tre i rigoristi fin qui utilizzati da Toscano. “Forte in avvio di campionato con il Foggia ha fatto subito centro al pari di Cicerelli. Quest’ultimo ha realizzato le rati contro il Foggia, appunto, contro il Monopoli, col Benevento sbagliando a Cava ma a risultato acquisito. Jimenez s’è aggiunto di recente contro l’Atalanta U23”.

Da Caturano e Rolfini “i tifosi si aspettano segnali concreti. Il primo è stato, sì, utilizzato di meno e ha inciso veramente poco. Ma ha sfornato assist per Donnarumma a Caserta in occasione del momentaneo 2-1 e ha avviato l’azione che ha portato al gol del 2-0 di Jimenez contro l’Atalanta U23. Rolfini è stato davvero sfortunato, ma si è guadagnato la stima e gli applausi dei tifosi del Catania per impegno e attaccamento alla maglia: il gol annullato a Potenza è stata l’apoteosi delle ingiustizie perpetrate al Catania, in precedenza anche a Casarano c’era un rigore che non è stato concesso dopo un suo atterramento (fallo di Gega). Per finire contro l’Atalanta aveva timbrato il palo, ma sulla ribattuta per fortuna Jimenez ha firmato il 2-0”, sottolinea l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

