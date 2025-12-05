RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, servirà tutta la concentrazione di chi è rimasto in piedi. Nuovo segnale da lanciare”

“Una notte non come le altre. Il Catania è primo ma soffre. Otto assenti (uno è squalificato, Di Tacchio), un rientro e diciannove uomini a disposizione, portieri compresi. E alle 20.30, quando comincerà il confronto con il Crotone, servirà tutta la concentrazione di chi è rimasto in piedi. Servirà (ma non è mai venuto meno) l’aiuto di un pubblico che ora dopo ora sta occupando i pochi che restano liberi al Massimino”, riporta La Sicilia. “Il Catania soffre, la Salernitana è nella bufera per il ko di Benevento, il Cosenza ha finito per ora la grande rimonta a Foggia. Mal comune mezzo gaudio? In casa rossazzurra sono abituati a non sbirciare in casa d’altri”.

I grattacapi non sono mancati, tutt’altro. La squadra rossazzurra ha lanciato un segnale a Picerno. “Ne serve un altro, immediatamente. E, con tutto il rispetto, l’avversario odierno è il Crotone di Guido Gomez (10 reti) che propone un gioco sulle fasce che deve essere stoppato, arginato”. Ecco perchè Lunetta dovrebbe agire al posto di Donnarumma (fuori uso pure lui), dando “vitalità e cambi di passo sulla sinistra”. In difesa si va verso la conferma di Allegretto, che ha “la grinta di chi affronta il terzo esame della sua stagione di titolare per emergenza e adesso per meriti”.

Il Catania “vuole vincere. E i numeri, soprattutto la grinta di Forte il Sandokan del Catania, giocano a favore di speranza, fiducia e incitamento che questo ragazzo merita”, si legge. Sulla trequarti agirà uno tra D’Ausilio e Stoppa con Jimenez, Caturano e Rolfini alternative in attacco. “Il Crotone ha perso quattro delle ultime sette gare, ma ha vinto l’ultima contro il Giugliano con uno snodabile 4-2-3-1 che ha visto Gomez girare attorno a Murano per poi prendersi la scena al momento della conclusione in porta”. Saranno presenti anche “una cinquantina di sostenitori calabresi che hanno un ottimo rapporto con il tifo di casa”.

