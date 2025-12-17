RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, sviluppo dell’attività giovanile con buoni propositi”

“I ragazzi del vivaio, poi anche tutte le giocatrici del settore femminile, i tecnici di tutto il settore giovanile e i dirigenti hanno brindato alla conclusione di un anno importante e soprattutto a quello che sta per arrivare con tutti i buoni propositi sportivi e di crescita personale. Il Catania ha riunito i futuri talenti di un domani che sta curando l’attività di base con una programmazione precisa e decisa, con uomini di grande esperienza che prevedono prima la crescita del ragazzo, poi i risultati”, riporta il quotidiano La Sicilia.

“Al Massimino si sono radunati quasi 200 persone tra atleti, dirigenti, tecnici e responsabili del settore per un momento di confronto e di auguri. A presiedere l’incontro il vice presidente e Ad Vincenzo Grella, con il responsabile di tutto il settore giovanile, Orazio Russo che per il quarto anno organizza e sovrintende all’intero reparto del vivaio composto da 130 tesserati e da 80 ragazzini circa dell’attività di base con una quarantina di società affiliate. In campo la Primavera allenata da Marco Biagianti, l’Under 17 Nazionale allenata da Francesco Russo, l’Under 17 regionale guidata in panchina da Stefano Sturaro, l’Under 15 nazionale allenata da Umberto Fabiano e l’Under 15 regionale con al timone Guglielmo Gravino”, si legge.

Grella e Orazio Russo hanno confermato come il Catania “voglia sempre puntare allo sviluppo dell’attività giovanile incrementando gli allenamenti e il progetto di altre formazioni quando verranno sistemati alcuni impianti, anche quello di Torre del Grifo che da febbraio in poi potrebbe diventare oggetto di restauri per permettere al più presto di fare allenare prima squadra e, magari, la Primavera, se non anche altre formazioni. Stesso discorso per l’impianto di Nesima”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

