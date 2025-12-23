martedì, 23 Dicembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, tra abbonati e paganti più di 177mila persone allo stadio”

By Redazione
Cresce la spinta del popolo rossazzurro per un Catania da primato, con zero sconfitte in casa (un pareggio e nove vittorie, di cui sette di fila), lo zero nella casella del gol subiti, “i record allo stadio con l’ultima giornata in cui si sono registrate oltre 19mila presenze anche se qualche abbonato alla fine è rimasto a casa”. Catania è “una città che incita, spera e per ora festeggia a metà”, essendo la squadra di Toscano in vetta alla classifica dopo il girone d’andata.

“Al Massimino c’è posto per tutti anche se lo stadio adesso rischia di diventare troppo piccolo. Nelle 10 gare fin qui disputate al Massimino il conto totale delle presenze allo stadio è, tra abbonati e paganti al dettaglio di 177.020 persone. Facile fare la media per ogni gara, il dato è talmente costante (anzi in crescita) da collocare il Catania quasi sempre nella top 15 delle presenze contando gli stadi di Serie A, B, C. In Terza Serie non ci sono eguali, ma anche mezza Serie B guarda il Massimino a bocca aperta”, riporta il quotidiano La Sicilia.

