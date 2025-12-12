RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Caturano, mercato chiuso prima ancora di essere inaugurato…”

All’interno de La Sicilia c’è spazio per commentare il futuro del calciatore napoletano Salvatore Caturano. “Si è parlato di un suo ritorno a Potenza – si legge – ma a smentire sono state le due parti”. Il Catania ha fatto sapere di non volersi privare dell’attaccante, in Basilicata circolava la voce di un possibile rientro ed il Potenza cerca proprio un attaccante, ma non sarà Caturano. Tra l’altro non potrà vestire in Italia “la maglia di un terzo club durante questa stagione per regolamento”, sottolinea l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

“Il Potenza non lo cerca per averlo di nuovo in organico, il Catania non lo vuole togliere dal gruppo, i tifosi sperano che prima o poi possa sbloccarsi perchè – magari – recupererebbe le occasioni perdute. La prospettiva futura è chiara, il mercato per Caturano è chiuso prima ancora di essere inaugurato. Non ci sono, insomma, voci che corrispondono a realtà”, evidenzia il quotidiano.

