RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “C’è un Toscano ‘Cannibale’ e un Toscano allenatore/amico…”

foto Catania FC

“«Lunetta riposati che sei cotto». E giù risate. Alla fine di un anno non semplice si può anche scherzare con i calciatori. Poi se a ironizzare è un allenatore con la fama di sergente di ferro…”, evidenzia il quotidiano La Sicilia. “Quando vince Domenico Toscano diventa Mimmo per gli amici, ovvero per quei 18-19mila che assiepano tutti i settori del Massimino e per chi segue da lontano il Catania. Subentra un modo confidenziale nel dialogo a distanza con la gente che serve tanto per stemperare gli animi e andare avanti”, si legge.

“C’è un Toscano “Cannibale” che vuole vincere sempre e tutto a di là dei successi raccolti in passato altrove. C’è un Toscano meno formale e godibile che da allenatore e da amico, pure, dei calciatori, alla fine della stagione ha inviato messaggi goliardici alla squadra: “Lunetta riposati che sei cotto” è la frase diventata virale non solo tra i giocatori rossazzurri che, a turno, hanno partecipato al dibattito su Instagram dopo il 2-0 all’Atalanta. Toscano ha giustamente distinto: «Ogni tanto una battuta ci sta, specie dopo un percorso così duro e importante»”, riporta La Sicilia.

