RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Curva Nord organizza una serata intitolata ‘Cuore Rossazzurro'”

“Iniziative di enorme spessore sociale e solidale vedranno in prima linea gli ultrà della Curva Nord fedeli al Catania. Oggi pomeriggio, e fino a tarda sera, nella sede storica di piazza Dante si terrà una serata intitolata “Cuore Rossazzurro”. Nel centro nevralgico della città e nella roccaforte del tifo cittadino, saranno allestiti stand in cui recarsi e donare una spesa destinata alle famiglie più bisognose”, riporta La Sicilia.

«Preparati a vivere un pomeriggio che scalda il cuore. La nostra piazza – si legge in una locandina diffusa in città – si accende di magia, sorrisi e passione rossazzurra in una festa aperta a tutte le famiglie, ai bambini, ai tifosi e a chiunque abbia voglia di emozionarsi». Sono stati organizzati giochi e sorprese per i ragazzini, saranno proposti spettacoli con artisti di strada, foto e autografi dei calciatori del Catania. Ospite d’onore il maestro Vincenzo Spampinato con la presenza del comico Andrea Russo.

“La serata avrà inizio alle 16 e terminerà alle 22. Sono state date indicazioni sulla spesa solidale da consegnare a chi ha bisogno. Sulla pagina social della Curva Nord sono indicati i generi di prima necessità da inserire nel carrello (cibo non a brevissima scadenza, prodotti per la persona e per la casa per esempio) e i punti vendita. Si prevede una grande partecipazione popolare perché legata alla solidarietà e perché proposta con genuinità e altruismo”, evidenzia il quotidiano.

