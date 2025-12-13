RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Di Tacchio ago della bilancia”

In vista di Potenza-Catania, oltre al possibile rientro nella lista dei convocati di Pieraccini, Donnarumma e Martic (“autonomia comprensibilmente limitata ma il fatto che siano in partenza per la sfida di Potenza fa ‘respirare’ allenatore, gruppo, dirigenti, tifosi”) il quotidiano La Sicilia fa riferimento al ritorno a centrocampo di capitan Di Tacchio. “Una mossa che rafforza i concetti tattici da applicare nelle due fasi”, si legge.

“Il capitano resta più che mai l’ago della bilancia degli spostamenti della squadra sia quando il Catania ha la padronanza dell’azione, sia quando dovrà far fronte all’iniziativa degli avversari”, riporta l’articolo di Giovanni Finocchiaro. “Centrocampo, dunque, che cambia rispetto alla sfida con il Crotone” anche perchè per il giocatore che dovrà spalleggiare Di Tacchio, uno tra Quaini e Corbari resterà inizialmente fuori. Per il resto non ci si attendono variazioni nell’undici di partenza. “Il discorso dei cambi in corsa che determinano o indirizzano le gare è sempre valido e l’allenatore lo ribadisce ogni volta”.

