RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Di Tacchio leader indiscusso, massimo esempio per il gruppo”

“Lo scorso campionato aveva saltato una ventina di partite, soprattutto nella fase delicata del campionato. Un infortunio in casa della Juve Ng smaltito dopo un lungo recupero. In estate Francesco Di Tacchio s’era dovuto fermare per un altro malanno ma dal momento del suo rientro – la parte finale del match di Cosenza, ormai a risultato compromesso – è stato un titolare inamovibile. Il vero capitano del Catania ha offerto un rendimento da leader indiscusso. In campo e fuori”, riporta La Sicilia.

“A 35 anni Di Tacchio è l’esempio massimo per il gruppo. In ritiro si alzava per primo per farsi trovare pronto in campo come e prima degli altri. Mai una parola fuori posto, anzi ha anche mediato quando – ma è una roba di routine durante la fase di preparazione dove tutti si conoscono e si amalgamano – c’era da chiarire qualcosa con i compagni o c’era da mettere pace a qualche diatriba di natura tecnica. Bastava uno sguardo e tutto si risolveva. Adesso che le cose procedono come i tifosi speravano, magari Di Tacchio farà meno fatica a tenere le fila dello spogliatoio. Ma c’è una collaborazione massima, lo dicono tutti, lo dimostrano tutti. Se si vince vuol dire che anche nel rapporto tra giocatori tutto va bene”, si legge.

“E in campo? Di Tacchio è la sintesi del gioco che a centrocampo organizza il tecnico Toscano. Due fasi di gioco bene interpretate, lotta in mezzo, proiezione offensiva quando si crea spazio tra la mediana e la trequarti”, evidenzia il quotidiano. «Abbiamo raggiunto una sintonia immediata perché a Catania vogliamo vincere tutti quanti», parole dello stesso centrocampista rossazzurro. “Basta un concetto, semplice, magari scontato, per fotografare la persona e il calciatore”, sottolinea l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

