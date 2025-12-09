RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Di Tacchio, molto più di un capitano. Ha dato equilibrio al Catania”

“Il rientro di Di Tacchio è una notizia che spinge il Catania verso l’ottimismo. Tanti infortunati, ma un recupero importante: quello di un centrocampista che è molto più di un capitano”, riporta La Sicilia. A Norcia arrivava prima degli altri a colazione, in campo usciva per ultimo dal rettangolo. “A Catania fa lo stesso. Arriva allo stadio oltre un’ora prima degli altri per prepararsi agli allenamenti. A 35 anni, con una carriera che ha anche toccato picchi elevati (come la partecipazione da capitano a un campionato di Serie A con la Salernitana), non ha mai compiuto un passo indietro. Mai pago, mai s’è cullato sugli allori. Anzi, più vince e più si allena. Più ottiene risultati e più cerca di spendersi per la squadra in cui gioca”, si legge.

“Il rapporto con il Catania è diventato subito speciale”, sottolinea l’articolo di Giovanni Finocchiaro che aggiunge: “In ritiro ha risolto lontano da occhi indiscreti un dissidio tra compagni. Gli è bastato entrare nello stanzone e in pochi istanti è stato chiarito tutto. Oggi i due sono più che mai in sintonia anche grazie all’intervento del capitano”. A livello nazionale Di Tacchio viene spesso ricordato anche per aver salvato la vita a un compagno di squadra quando vestiva la casacca della Salernitana.

“Tatticamente Di Tacchio ha dato equilibrio al Catania. La fase di filtro funziona anche grazie alla visione di gioco, alla fisicità che non risparmia quando c’è da contrastare duro, alla generosità nel rilanciare l’azione con la collaborazione dei compagni. Servirà Di Tacchio, a Potenza. Il Catania respira e si gode questo rientro importante. Farà coppia con uno tra Quaini e Corbari“. Il girone d’andata volge al termine, “nessuno si può cullare, ma il ritorno del colosso di Trani rappresenta una garanzia maggiore di lotta e di equilibrio non solo in mezzo al campo”, evidenzia il quotidiano.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***