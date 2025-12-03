RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Dini mette sempre un timbro. Non gonfia il petto, lavora in silenzio per migliorare”

“Pur non essendo personaggio da passerelle, l’estremo difensore del Catania è diventato oggetto di studio. Lo esaminano gli avversari che di volta in volta affrontano i rossazzurri, lo tengono d’occhio i colleghi di ruolo che magari beccano gol come se non ci fosse un domani”, riporta La Sicilia. Andrea Dini “continua il suo lavoro in silenzio. Non gonfia il petto, ma lavora per migliorare al pari degli altri. E il riferimento al rinnovo di contratto fino al 2027, datato 8 settembre, non ha alterato in meglio o in peggio le prestazioni del ragazzo di Cattolica”, si legge.

Dini “non fa conteggi sui minuti d’imbattibilità ma pensa al Crotone e al modo in cui arginare la fase avanzata dei calabresi che vantano il quinto miglior attacco del girone meridionale” con le 10 reti siglate da Guido Gomez che “sono da tenere d’occhio continuamente”. In queste ore, quando si avvicina il confronto con la formazione rossoblu, “non solo la difesa, ma tutto il gruppo rossazzurro sta perfezionando ogni mossa per combattere agonisticamente ad armi pari”.

Cifre a parte, “Dini in ogni partita mette sempre un timbro. Si va dal rigore parato in casa contro il Sorrento, agli interventi provvidenziali eseguiti nelle partite contro Cerignola, Benevento, Salernitana, Casarano, anche contro il Picerno. Ogni sfida ha sempre un replay che mostra la reattività dell’ex portiere del Catanzaro e il modo di proteggerlo tipico di Di Gennaro, Celli, Allegretto e di chi si è via via alternato in precedenza”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

