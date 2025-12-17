RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Donnarumma potrebbe tornare in campo dal 1′. Pelligra, alcuni impegni istituzionali”

Oggi è prevista la ripresa degli allenamenti in casa Catania e “il tecnico Toscano sa già che non potrà disporre del centrale di difesa Di Gennaro che è stato appiedato per un turno visto che è stato ammonito ed era in diffida. In vista della gara con l’Atalanta U23 è intanto partita la prevendita, i tifosi sperano che i progressi messi in mostra da Donnarumma e da Pieraccini domenica scorsa – sono stati schierati in piena emergenza, dovevano sostenere solo la fase finale invece hanno giocato 48 minuti ciascuno, compreso il recupero record di 17′ – possano favorire un loro impiego dal primo minuto”, riporta La Sicilia.

“Pieraccini dovrebbe sostituire proprio Di Gennaro in un ruolo che ha già coperto e nel quale ha provato per tutta la durata del ritiro sostenuto a Norcia in estate. Donnarumma potrebbe tornare sulla fascia sinistra permettendo a Lunetta di riprendersi il ruolo di trequartista accanto – o un passo indietro – la punta avanzata Forte. Ma sta meglio pure Raimo”, si legge.

Il Catania deve anche cancellare qualche lacuna che riguarda “la gestione di alcune situazioni di gioco che si manifestano in trasferta, e lo farà sotto lo sguardo di Ross Pelligra. Il presidente è in città da due giorni e ieri ha rinnovato l’incontro con i tesserati della prima squadra per il brindisi di fine anno. Il patron rossazzurro dovrà poi rispettare alcuni impegni istituzionali. Ieri mattina è intervenuto in Prefettura per sottolineare il proprio impegno e quello del club nel contrasto del fenomeno della devianza minorile: è stato rinnovato un protocollo d’intesa per realizzare attività sportive e formative per giovani e adulti. Pelligra si è detto disponibile ad adottare altre forme di collaborazione con le istituzioni e con l’Ossevatorio”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***