RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Festa in Piazza Dante organizzata nei minimi dettagli”

“Piazza Dante roccaforte del tifo. Ieri anche roccaforte della felicità. Sempre a tinte rossazzurre. Un grande albero di Natale addobbato con i colori della squadra di calcio dominava una scena che ha visto come protagonisti i bambini. Tanti, felici, stregati dalle evoluzioni degli artisti di strada, degli intrattenitori chiamati appositamente per farli rimanere insieme per una vigilia di feste importante per tutti. Importante per le famiglie indigenti che gli ultrà della Curva Nord, con l’iniziativa del carrello sociale, hanno ricevuto pacchi spesa con all’interno beni di prima necessità donati da chi, fin dal primo pomeriggio, è passato dalla piazza”, riporta il quotidiano La Sicilia. “Una festa organizzata nei minimi dettagli con risvolti di affetto per i ragazzi e di grande amore per la squadra rossazzurra. Per il Catania Fc sono intervenuti il presidente Pelligra, il vice Grella, i giocatori Dini, Di Gennaro, Ierardi e Martic”, si legge. Ospite d’onore il cantautore Vincenzo Spampinato.

