RASSEGNA STAMPA – La Sicilia | Fiorello, la maglia del Catania e le battute con un collaboratore di Palermo: “Siamo cugini, alla lontana ma cugini…”

Nelle pagine del quotidiano La Sicilia c’è spazio per raccontare il momento in cui la maglia del Catania è stata donata allo showman Fiorello da Giuseppe Sapienza, dirigente della comunicazione del club rossazzurro, nel backstage del programma ‘La Pennicanza’ in onda su Rai Radio2 e in visual sul canale 202 del digitale terrestre.

Fiorello, felice e desideroso di osservare subito il regalo, ha aperto d’istinto il pacco dono strappando l’involucro che all’interno era colorato di rosso e azzurro. Ne ha approfittato, a quel punto, per ‘spalmarlo’ addosso a un suo autore di Palermo e tifoso sfegatato dei rosanero: «Talè, talè», gli ha urlato assumendo la cadenza del suo collaboratore. L’autore, a mo’ di scherzo, ha opposto resistenza: «Non la voglio». E Fiorello: «Ma siamo cugini, dai, siamo della stessa Regione». L’autore: «Ma noi siamo in Serie B…». Fiorello ha insistito: «Siamo cugini, alla lontana ma cugini». Ed è il motivo per in cui in certi passaggi video il conduttore ha una cadenza palermitana. Scherza con il suo autore, aggiungendo: «Faccillu un saluto agli amici di Catania».

Fiorello ha anche ringraziato Sapienza ‘cututtuucori’ come dice il conduttore Salvo La Rosa – fraterno amico siciliano di lunga data – che ha coniato l’hashtag #cututtuucori per caratterizzare ogni suo post, ogni suo intervento. Dopo la sigla, Fiorello è entrato in onda raccontando del regalo arrivato da Catania e dal Catania ringraziando in diretta la società e Sapienza: «Mi ha portato una maglia del Catania che è primo in classifica in Serie C».

