RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Garanzia Forte, ma non si sente un intoccabile. L’aria di Potenza farà sbloccare Caturano?”

Ancora a secco di gol con la maglia del Catania, Salvatore Caturano ne ha segnato uno in questa stagione con la maglia del Potenza prima di trasferirsi in Sicilia. “Il centravanti, capocannoniere del girone C, ha giocato poco ma non ha sfruttato quei momenti per andare in gol. Convalescente dopo un acciacco, non ancora dentro i meccanismi del gruppo, sfortunato sotto porta, a volte poco servito dai compagni perchè in alcune gare in trasferta il Catania ha badato a non beccare reti. Ci sono mille modi per leggere questo dato negativo tra mille aspetti che, invece, all’interno della squadra funzionano”, riporta La Sicilia.

“Il gioco che per ora ha prodotto risultati e primato prevede il movimento del centravanti che va a spezzare l’azione del portatore di palla avversario che parte da dietro. Un pressing continuo che parte proprio dalle punte. Forte in questo senso è ormai rodato, una garanzia. Non vuol dire che Caturano non lo faccia, non lo sappia fare. Ma al di là dei gol segnati a un certo punto della stagione si stabiliscono delle gerarchie. E Forte, con impegno e anche con reti importanti, si è guadagnato i galloni da titolare senza sentirsi però un intoccabile”, si legge.

A Catania è stato accolto giustamente come “l’eccellenza assoluta della categoria. Perchè tale è uno che segna 18 reti e vince il titolo di capocannoniere, in totale conta 93 marcature in 226 gare del girone C. E anche 36 assist nello stesso campionato”. Da quando milita nel Catania, “nel finale del match con il Siracusa ha avuto una bella occasione nel finale, ma anche contro Benevento e Altamura è andato molto vicino al gol. Un assist e anche bello lo ha confezionato a Caserta il 31 ottobre favorendo un diagonale perfetto di Donnarumma finito in rete”, evidenzia il quotidiano.

Finchè Forte corre e assicura un rendimento importante “ci sarà spazio limitato al centro dell’attacco. Ma Toscano ha anche ribadito che i due (senza tagliare fuori Rolfini nel ruolo) possono giocare insieme o con uno che giri attorno alla punta avanza. Magari l’aria di Potenza potrà far sbloccare Caturano. Che non sarà accolto con applausi scroscianti, però potrebbe giocare uno spezzone di partita e far valere tutto il proprio potenziale”.

