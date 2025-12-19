venerdì, 19 Dicembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “I rossazzurri si sono intrattenuti nel reparto di Pediatria del Garibaldi-Nesima”

“Ieri, nel quadro delle attività di solidarietà e di sostegno verso chi ha bisogno, all’ospedale Garibaldi-Nesima, nel reparto di Pediatria diretto dal professor Giuseppe Ettore, sono intervenuti il presidente Ross Pelligra, il vice presidente Vincenzo Grella, con mister Mimmo Toscano e i calciatori Di Tacchio, Di Gennaro, Dini, Lunetta e Rolfini”, riporta il quotidiano La Sicilia. “Accompagnati dal team manager Antonio Varsallona, da Giuseppe Sapienza e Angelo Scaltriti della comunicazione e dallo Slo Pippo Franchina, i rossazzurri si sono intrattenuti nel reparto di Pediatria portando in dono ai piccoli pazienti giocattoli, panettoni e dolciumi”. I calciatori si sono soffermati con i bambini “per fotografie, video e qualche racconto sulle partite di calcio recentemente disputate”, si legge.

