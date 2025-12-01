lunedì, 1 Dicembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Il Catania sarà rafforzato sul mercato. A Picerno il ds della Juve Stabia Lovisa…”

foto Today

Come aveva anche fatto intendere il patron Pelligra in occasione del match della Nazionale Under 19 al Massimino, il Catania sarà rafforzato nel mercato di gennaio. “Gli infortuni sono da interpretare, ma è chiaro che un uomo al centro della difesa per fare rifiatare Di Gennaro, due in mediana e un attaccante saranno agganciati”, riporta La Sicilia. “Inutile fare nomi anche se quello di Leone della Juve Stabia – a scadenza – è circolato in continuazione. E sabato la presenza del ds Lovisa a Picerno sarà stata casuale per la vicinanza con Castellammare di Stabia? O c’è dell’altro? O Lovisa era lì per osservare in modo disinteressato la gara? Presto sapremo”, si legge.

