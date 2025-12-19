RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Il Catania si aggrappa a Forte, un legame non solo di natura contrattuale”

“Sette reti, promesse che sono andate oltre le parole e impegno che non è mai mancato. Francesco Forte e Salvatore Caturano sono per ora agli antipodi. Prolifico il titolare, ancora a zero l’ex bomber della C. Nessuna etichetta, per carità, ma questo stato di cose rappresenta la sorpresa fino a oggi. Il Catania s’aggrappa a Forte, ma Francesco rifiuta l’etichetta di uomo guida, di leader: «Corriamo tutti, si va in gol tutti mica sono il solo» aveva detto un paio di settimane addietro prima della sfida contro il Crotone”, riporta La Sicilia.

“Parole che risuonano attuali anche adesso. Il centravanti ha segnato il settimo gol a Potenza e il Catania resta al primo posto con la prospettiva di girare la prima parte del campionato in cima: «Al di là del numero è importante che vinca il Catania – aveva sibilato ancora Forte – Io ragiono così, è il domani che conta. I gol sono il pane quotidiano per un attaccante, ma più che fare la conta o tracciare bilanci, prospettive personali, penso al prossimo avversario»”, si legge.

“Nei giorni di preparazione al confronto interno con l’Atalanta Under 23, Forte resta uno degli osservati speciali da parte del team avversario, ma anche da parte dei tifosi del Catania che hanno avuto conferme di quanto sia rappresentativo un atleta come lui: corsa, gol, impegno per la squadra e anche altruismo. Un outsider diventato protagonista anche perché Forte è abituato a vincere a buoni livelli” e spera di rimanere a lungo nell’organico rossazzurro, evidenziando “un legame che non è solo di natura contrattuale: quando si instaura un feeling tra un giocatore e la società, l’ambiente, si nota non soltanto dal rendimento”.

