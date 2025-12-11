giovedì, 11 Dicembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Il Catania si allenerà fino a sabato in sede. La società continua a tenere un profilo basso”

foto Catania FC

Il Catania continuerà ad allenarsi oggi e “fino a sabato lo farà in sede, organizzando quindi la trasferta potentina alla quale, com’è noto, non potranno ancora partecipare i tifosi rossazzurri”, riporta La Sicilia. “Ci saranno alcuni appassionati che arriveranno da altre province e da altre regioni così com’è accaduto a Picerno o in occasione di impegni recenti affrontati lontano dallo stadio Massimino”, si legge.

In vista del match di domenica pomeriggio il Potenza dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti, soprattutto quella di Schimmenti. “Al Catania però interessa la reazione sul campo, al di là di chi giocherà. Questo concetto è stato ribadito rapidamente ieri sera durante l’incontro che il dg Alessandro Zarbano e il diesse Ivano Pastore hanno avuto con la stampa catanese per i tradizionali auguri di fine anno. Poche parole sui fatti di campo, la società ha deciso di tenere ancora un profilo basso. Senza gonfiare il petto, senza accennare ai progetti futuri ma continuando a lavorare al fianco della squadra che, comunque, sta rispondendo con impegno e risultati”, sottolinea l’articolo di Giovanni Finocchiaro. “Non certo parole di circostanza, ma supportate dai fatti”.

===>>> PASTORE: “Gruppo importante. Prima di parlare di eventuali arrivi, grande rispetto per questi ragazzi. Il mio grazie va a loro”

