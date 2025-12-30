RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Il Lecco ha insistito ma Rolfini incedibile. Braccetto destro, Pieraccini o Allegretto a Foggia”

“A proposito di partenze il Lecco ha insistito per la punta Alex Rolfini, ma proprio ieri il Catania ha dichiarato incedibile il ‘Cobra’ togliendolo del marcato prima ancora che potesse cominciare la danza attorno all’attaccante rossazzurro”, si legge nel quotidiano La Sicilia. “Rolfini potrebbe anche giocare da titolare a Foggia per la squalifica di Lunetta e per i progressi, soprattutto, che ha fatto vedere nelle ultime settimane”. La squadra rossazzurra, intanto, continua ad allenarsi al mattino, “Toscano ha ritrovato la disponibilità del difensore centrale Di Gennaro che ha scontato un turno di squalifica e lo rimetterà in campo a Foggia. Allegretto e Pieraccini a questo punto corrono per un posto come braccetto di destra nello schieramento arretrato”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***