martedì, 30 Dicembre 2025
HomeCatania NewsAllenamentiRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Il Lecco ha insistito ma Rolfini incedibile....
CalciomercatoCatania NewsAllenamentiFocusLega ProPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Il Lecco ha insistito ma Rolfini incedibile. Braccetto destro, Pieraccini o Allegretto a Foggia”

Redazione
By Redazione
0
539
foto Catania FC

“A proposito di partenze il Lecco ha insistito per la punta Alex Rolfini, ma proprio ieri il Catania ha dichiarato incedibile il ‘Cobra’ togliendolo del marcato prima ancora che potesse cominciare la danza attorno all’attaccante rossazzurro”, si legge nel quotidiano La Sicilia. “Rolfini potrebbe anche giocare da titolare a Foggia per la squalifica di Lunetta e per i progressi, soprattutto, che ha fatto vedere nelle ultime settimane”. La squadra rossazzurra, intanto, continua ad allenarsi al mattino, “Toscano ha ritrovato la disponibilità del difensore centrale Di Gennaro che ha scontato un turno di squalifica e lo rimetterà in campo a Foggia. Allegretto e Pieraccini a questo punto corrono per un posto come braccetto di destra nello schieramento arretrato”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Bruzzaniti, Pastore non ha perso tempo. Gyabuaa, operazione non semplice ma il Catania c’è. Miceli profilo ideale per la difesa”
Articolo successivo
DI GENNARO: “Io, vice capitano orgoglioso. Sappiamo di essere forti ma bisogna stare sul pezzo. A Foggia punti pesanti”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency